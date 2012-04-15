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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 07:02 BJT

〔韩国数据〕3月出口终值较上年同期下降1.4%,与初值相符

路透首尔4月15日电---韩国关税厅周日公布数据显示,韩国3月出口较上年同期减少1.4%,与知识经济部月初所发布的初值相符.但进口降幅则高于初值.

以下为详细数据:

3月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差2.5 顺差2.3

出口额(10亿美元) 47.4 47.4

(较上年同期变动%) -1.4 -1.4

进口额(10亿美元) 44.9 45.0

(较上年同期变动%) -1.4 -1.2

* 初值为韩国知识经济部2012年4月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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