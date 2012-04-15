〔韩国数据〕3月出口终值较上年同期下降1.4%,与初值相符

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透首尔4月15日电---韩国关税厅周日公布数据显示,韩国3月出口较上年同期减少1.4%,与知识经济部月初所发布的初值相符.但进口降幅则高于初值.
以下为详细数据:
3月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差2.5 顺差2.3
出口额(10亿美元) 47.4 47.4
(较上年同期变动%) -1.4 -1.4
进口额(10亿美元) 44.9 45.0
(较上年同期变动%) -1.4 -1.2
* 初值为韩国知识经济部2012年4月1日公布的数字.(完)
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--编译 龚芳;审校 戴素萍
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市