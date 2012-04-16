《一周经济焦点》全球景况脆弱,IMF/G20会议即将登场

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
* 在IMF/G20会议登场之际,全球成长放缓,使得前景显得脆弱
* 欧盟领导人承受提振成长和提供财政蓝图的压力
* 关于IMF的新资金料有辩论
* 新兴市场争取在全球机构中更大的话语权
记者 Stella Dawson 编译 王冠中
路透华盛顿4月15日电---新兴经济体的成长正在放缓,而美国复苏情况可能略为降温,而在欧洲领导人尚未完成修复欧元区财政的措施前,这些都是令人担忧的发展.
在这样的脆弱景况下,全球主要国家的财经官员本周将在华盛顿出席20国集团(G20)/国际货币基金组织(IMF)/世界银行会议.
IMF总裁拉加德明白指出:"风险仍高;景况脆弱."
股市过去几个月来大幅上扬,因欧洲在岁末年初时避开了重大的金融危机.这要归功于欧洲央行大规模注资,此外希腊在旷日废时的谈判后敲定了债务重整协议,而意大利、西班牙和葡萄牙也都祭出了艰难的预算改革.
但这些行动只带来了暂时的平静.
西班牙10年期公债收益率(殖利率)上周大幅上扬,上探2011年欧债危机高峰期间触及的6%水准,显示投资人因预期的风险而要求更高的回报,也凸显出脆弱的景况.西班牙政府周四标售两年期和10年期公债,将再次测试投资人对其经济的信心.
外界担心的是,欧盟领导人给高负债成员国祭出太过快速的预算削减措施,阻碍了当前的成长,但又没有提供必要的协助来确保未来的稳健增长.这让欧元区更容易受到进一步的市场冲击.
"避免经济萎缩和预算削减的恶性循环是非常重要的,"国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)说.
欧盟领导人目前为止采取了两个重要的举措.他们已就欧盟成员国新的预算架构达成协议,并设立了9,300亿美元的援救基金来因应未来的主权债务危机.
但银行界人士和IMF表示,欧洲如果想要摆脱金融问题蔓延的恶性循环,下一步需要做的就是,领导人要规划出欧元区中期朝财政整合迈进的明确路线图,而欧洲央行也要表明短期会维持利率在低档.
德国反对这些举措,而在法国大选以及爱尔兰春季就欧盟新财政条约进行公投前,甚至像发行欧元区共同债券这类较单纯的计画都不太可能付诸实现.
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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