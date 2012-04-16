《一周经济焦点》全球景况脆弱,IMF/G20会议即将登场

* 在IMF/G20会议登场之际,全球成长放缓,使得前景显得脆弱

* 欧盟领导人承受提振成长和提供财政蓝图的压力

* 关于IMF的新资金料有辩论

* 新兴市场争取在全球机构中更大的话语权

记者 Stella Dawson 编译 王冠中

路透华盛顿4月15日电---新兴经济体的成长正在放缓,而美国复苏情况可能略为降温,而在欧洲领导人尚未完成修复欧元区财政的措施前,这些都是令人担忧的发展.

在这样的脆弱景况下,全球主要国家的财经官员本周将在华盛顿出席20国集团(G20)/国际货币基金组织(IMF)/世界银行会议.

IMF总裁拉加德明白指出:"风险仍高;景况脆弱."

股市过去几个月来大幅上扬,因欧洲在岁末年初时避开了重大的金融危机.这要归功于欧洲央行大规模注资,此外希腊在旷日废时的谈判后敲定了债务重整协议,而意大利、西班牙和葡萄牙也都祭出了艰难的预算改革.

但这些行动只带来了暂时的平静.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)上周大幅上扬,上探2011年欧债危机高峰期间触及的6%水准,显示投资人因预期的风险而要求更高的回报,也凸显出脆弱的景况.西班牙政府周四标售两年期和10年期公债,将再次测试投资人对其经济的信心.

外界担心的是,欧盟领导人给高负债成员国祭出太过快速的预算削减措施,阻碍了当前的成长,但又没有提供必要的协助来确保未来的稳健增长.这让欧元区更容易受到进一步的市场冲击.

"避免经济萎缩和预算削减的恶性循环是非常重要的,"国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)说.

欧盟领导人目前为止采取了两个重要的举措.他们已就欧盟成员国新的预算架构达成协议,并设立了9,300亿美元的援救基金来因应未来的主权债务危机.

但银行界人士和IMF表示,欧洲如果想要摆脱金融问题蔓延的恶性循环,下一步需要做的就是,领导人要规划出欧元区中期朝财政整合迈进的明确路线图,而欧洲央行也要表明短期会维持利率在低档.