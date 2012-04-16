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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:30 BJT

〔香港新股〕中国男装设计制造商卡宾拟年底IPO,募资1-2亿美元--IFR

路透4月16日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国男装设计制造商卡宾计划于今年年底在香港上市，募集资金1亿至2亿美元。美银美林和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)负责安排是次交易。

该公司成立于1989年，主要定位于中高档服饰，在内地、东南亚以及美国均开设了专卖店或特许经营店。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽

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