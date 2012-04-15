版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 07:31 BJT

〔标题新闻〕美国总统奥巴马表示数月内若核会谈没有突破性进展,将对伊朗祭出更多制裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FF1VA]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐