《台湾报摘》--经济日报4月16日

* 头版头条:

--油电双涨议题带动,抗通膨概念的不动产买气加温.国内大型代销业者海悦、甲山林、新联阳昨天均指出,长期投资置产客户出笼,不少指标建案推案两至三周已销售五至八成,部分中部豪宅传出预约一空,高雄甚至有建案调高售价.

* 其他:

--财政部要订证券交易所得税"人头户条款",未来将由国税局针对一定交易金额以上的证券买卖户查税,如发现有股权分散以规避证所税情形者,将总归户由实际证所税获利者合并课税,并对分散所得者开罚.

--银行低价抢标联贷案,近期永丰余(1907.TW)、中钢(2002.TW)旗下子公司中龙钢铁、统一企业(中国)(0220.HK)及台塑(1301.TW)等联贷案,传出利率都仅1.42%-1.57%之间,不少银行看到傻眼,未来能否筹组成案,仍有待观察.

--大陆央行放宽人民币对美元波动区间,亚洲货币恐成热钱攻击对象.央行高层昨表示,"会密切注意",力求新台币波动稳定.另专家认为,人民币中间价今天可能平盘或小贬开出,亚洲主要货币可能跟着贬值;国内大型汇银有机会赚取"避险财".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.