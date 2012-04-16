《台湾报摘》--经济日报4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--油电双涨议题带动,抗通膨概念的不动产买气加温.国内大型代销业者海悦、甲山林、新联阳昨天均指出,长期投资置产客户出笼,不少指标建案推案两至三周已销售五至八成,部分中部豪宅传出预约一空,高雄甚至有建案调高售价.
* 其他:
--财政部要订证券交易所得税"人头户条款",未来将由国税局针对一定交易金额以上的证券买卖户查税,如发现有股权分散以规避证所税情形者,将总归户由实际证所税获利者合并课税,并对分散所得者开罚.
--银行低价抢标联贷案,近期永丰余(1907.TW)、中钢(2002.TW)旗下子公司中龙钢铁、统一企业(中国)(0220.HK)及台塑(1301.TW)等联贷案,传出利率都仅1.42%-1.57%之间,不少银行看到傻眼,未来能否筹组成案,仍有待观察.
--大陆央行放宽人民币对美元波动区间,亚洲货币恐成热钱攻击对象.央行高层昨表示,"会密切注意",力求新台币波动稳定.另专家认为,人民币中间价今天可能平盘或小贬开出,亚洲主要货币可能跟着贬值;国内大型汇银有机会赚取"避险财".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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