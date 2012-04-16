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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:22 BJT

〔韩国股市〕开低逾1%,受西班牙债务疑虑拖累

路透首尔4月16日电---韩国股市周一开低逾1%,尾随全球股市普遍的跌势,因西班牙公债收益率及债务违约保险成本飙升,令欧元区疑虑重现. 金融股引领盘初跌势.韩亚金融集团(086790.KS)跌3.4%,KB金融集团(105560.KS)则跌2.6%. 0005 GMT时,综合股价指数.KS11跌1.05%至1,987.77点.(完) --编译 龚芳;审校 李爽 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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