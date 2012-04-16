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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 08:33 BJT

〔澳洲个股〕LINC ENERGY出售5%股权给中国保利协鑫能源旗下一子公司

路透墨尔本4月16日电---澳洲LINC ENERGYLNC.AX周一表示,中国保利协鑫能源(3800.HK)旗下一子公司已经同意以1.2亿澳元(1.2443亿美元)购买LINC ENERGY的5%股权.该消息推动LINC ENERGY股价飙升36%.

LINC ENERGY称,同意以每股4.50澳元出售上述股权,该价格是其周五收盘价的四倍以上.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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