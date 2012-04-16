《台湾报摘》--工商时报4月16日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)有意推出iPad Mini的消息盛传已久,近期市场传出iPad Mini供应链已敲定,除鸿海(2317.TW)外,和硕(4938.TW)也拿下组装订单.苹果为了压制即将在第三季展开反击的Windows 8大军,iPad Mini将祭出约249-299美元的超犀利价格,并向供应链下达力拚今年出货600万台以上目标.

* 其他:

--两岸金融、证券主管机关5、6月将进行高层首长会议.据透露,金管会主委陈裕璋将在5月16及17日前赴北京,期间有机会与大陆证监会主席郭树清,商谈两岸证券监理平台;大陆银监会高层则计画6月初来台,续谈金融后续开放议题.

--中经院董事长梁启源昨日表示,依中经院最新估算,油电双涨对消费者物价指数(CPI)影响为0.56个百分点,但扣除对大众运输补贴,电信通讯费也朝松绑方向,对CPI实质影响仅0.44个百分点.中经院估全年CPI约上扬1.92%,与央行预测值1.9%相近.

--台股近20家上市柜科技法说会蓄势待发,台塑(1301.TW)集团旗下两家动态随机存取记忆体(DRAM)厂南亚科(2408.TW)、华亚科3474.TW本周三打头阵,下周接续有宏达电(2498.TW)、F-宸鸿(3673.TW)、友达(2409.TW)等.专家较看好半导体及面板等业绩成长题材,较看淡智慧手机及相关供应链.

--科技业相继传出加薪动作,包括中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)等金控业者也启动加薪,不过也有部份金控、银行处于观望状况或部份调薪,泛公股银行则薪资系统上已有每年调整,幅度在2-5%不等. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.