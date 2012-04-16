〔路透调查〕中国需求低迷料拖累今年铜价

* 2012年现货铜价格预估较1月预期上升1%,较上年均价下滑4%

* 现货铝今年料下跌6%,过剩44.5万吨

记者 Harpreet Bhal 编译 王冠中

路透伦敦4月13日电---路透调查显示,对于全球经济的不确定感,再加上中国的零星需求,料使今年铜价维持疲软,但分析师的看法比今年稍早时略为乐观一些.

最近数周接受调查的37位分析师的平均预估显示,2012年现货铜均价料为每吨8,445美元,2013年料升至8,818美元.并非所有受访者均回答了所有的问题.

新的预估较1月时路透调查的预估高出1%,当时分析师预期2012年平均铜价为8,369美元,而铜价在2月随着股市和其他风险资产上扬.

但最新预估仍较2011年伦敦金属交易所(LME)每吨约8,812美元的现货合约均价低了4%.

参看调查结果相关图表,请点选:(r.reuters.com/hyf67s)

自从1月末农历春节假期以来,中国对铜的需求持续疲弱,因成长前景存在不确定性,且地产业降温可能冲击对金属的需求.中国占全球铜消费总量的比例高达40%.

"我们已进入第二季,而迹象依旧是,以中国的标准来看,对基本金属的需求呈现低迷.虽然需求没有下滑,但也没有先前司空见惯的增长幅度,"法国巴黎银行的金属分析师Stephen Briggs说.

"在今年第一季大规模填补库存后...中国第二季净进口可能相对平淡."

"宏观环境仍是短线的主要推动力.市场仍对当前的复苏情况非常审慎,对于复苏能否维持仍有许多的不确定性,"巴克莱资本的分析师Gayle Berry说.

即使需求放缓,今年产量仍料较需求短少18万吨,而随着新产能投入,2013年短缺情况料缩减至7,000吨.在今年稍早的调查中,分析师原本预期2012年铜供应缺口为10.1万吨.

**其他金属**

铝现货价格CMAL0今年平均预估为每吨2,250美元,较2011年约2,398美元的均价下滑6%,近持平于今年稍早预估的2,257美元,该行业正受高能源成本所苦.

根据18名受访者的预估,今年铝市场料过剩44.5万吨,2013年料缩减至40万吨.

LME铝库存MAL-STOCKS已触及逾500万吨的纪录高点,但在银行融资协议下,有约70%的库存无法动用.

"随着全球经济在2013年复苏,受融资协议锁定的铝库存可能会再度进入市场,造成价格的阻力,"澳洲国民银行的分析师James Glenn在一份报告中称.

除了铜之外,锡也是今年预料出现短缺的金属,今年短缺幅度料为5,000吨,有助支撑价格,锡价今年预估为每吨23,663美元,高于先前预估的22,125美元.2011年现货锡平均价格为每吨25,961美元.

镍今年料过剩3.6万吨,2013年过剩情况进一步扩大至4.2万吨.现货镍CMNI0今年价格平均预估为19,988美元,今年稍早调查预估为19,875美元.2011年平均价格为22,843美元.(完)