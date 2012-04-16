《台湾重要政经日程》--4月16日-12月31日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
==================今日重要政经消息======================
4/16 (一)
--09:00 立法院经济委员会邀经济部长报告并备询.
--10:00 台湾智库举办"检视财政部证所税方案"记者会.
--14:00 台湾房屋公布房市调查记者会.
--16:30 本区国税局例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
4/18(三)
*--14:20 南亚科(2408.TW)第一季业绩说明会.
4/19(四)
--12:30 央行标售91天期"财101-1期"国库券,金额300亿台币,20日交割.
4/20(五)
--16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%.
4/23(一)
--16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%.
--16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%.
4/24(二)
--12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
4/25(三)
--16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%.
4/30(一)
--12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割.
--12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割.
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/4(五)
--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.
5/7(一)
--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%.
--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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