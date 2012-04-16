版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:05 BJT

〔东京汇市〕欧元延续全线回撤之势,受欧债危机担忧牵动

路透东京4月16日电---欧元兑美元和兑日圆分别跌至一个月低位和八周低位,延续上周末开启的全线回撤之势,当时对欧元区债务危机的忧虑令西班牙公债再度承压.

欧元兑美元EUR=下跌0.5%至1.3013美元,触及3月15日以来的最低位.欧元兑日圆EURJPY=亦下滑0.5%至105.28日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐