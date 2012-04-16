〔东京汇市〕欧元延续全线回撤之势,受欧债危机担忧牵动

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透东京4月16日电---欧元兑美元和兑日圆分别跌至一个月低位和八周低位,延续上周末开启的全线回撤之势,当时对欧元区债务危机的忧虑令西班牙公债再度承压.
欧元兑美元EUR=下跌0.5%至1.3013美元,触及3月15日以来的最低位.欧元兑日圆EURJPY=亦下滑0.5%至105.28日圆.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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