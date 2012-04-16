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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 08:57 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌1美元,受疲弱的中国及美国数据影响

路透新加坡4月16日电---布兰特原油期货LCOc1下跌1美元至每桶120.21美元,受疲弱的中国及美国数据影响.(完)

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