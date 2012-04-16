版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:09 BJT

〔全球金市〕现货铂金跌逾2%至逾两个月来新低,受全球成长疑虑打击

路透新加坡4月16日电---现货铂金XPT=跌逾2%至每盎司1,559美元,创下逾两个月来新低,受全球成长疑虑打击.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐