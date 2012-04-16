〔金属期市〕沪铜跌逾2%至三个月低点,受累于美元走强且尾随伦铜跌势

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透上海4月16日电---沪铜SCFcv1周一下跌逾2%至每吨56,700元人民币的三个月低点,受美元走强拖累并尾随伦敦期铜跌势.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌近1%,创下每吨7,915美元的三个月新低,在周五下滑2.8%后续跌,此前数据显示全球最大铜消费国--中国一季度经济增速创近三年来低点.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
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沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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