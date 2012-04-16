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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:40 BJT

〔金属期市〕沪铜跌逾2%至三个月低点,受累于美元走强且尾随伦铜跌势

路透上海4月16日电---沪铜SCFcv1周一下跌逾2%至每吨56,700元人民币的三个月低点,受美元走强拖累并尾随伦敦期铜跌势.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌近1%,创下每吨7,915美元的三个月新低,在周五下滑2.8%后续跌,此前数据显示全球最大铜消费国--中国一季度经济增速创近三年来低点.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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