〔新债招标〕台湾台塑化五年无担债以1.30%定价,落于预估区间上缘--标售文件

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透台北4月16日电---台湾台塑集团旗下台塑化(6505.TW)标售的101/1期五年无担保公司债,周一宣布以1.30%定价,落于市场预期1.26-1.30%的上缘.
另根据承销商提供的标售文件,本次标售的七年期无担债则以1.44%定价,也落于市场预期1.41-1.45%偏高的位置.
本次台塑化公司债共标出75亿台币,较原预估的60亿增额发行25%.其中五年券标出55亿、七年券则标出20亿台币.由元大宝来证券取得主办券商资格.
台塑集团为台湾主要公司债发行者;身为台湾唯一民营炼油厂的台塑化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
Tuesday, 27 March 2012 14:04:43RTRS [nST0444938] {ZH}ENDS
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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