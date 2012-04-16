《外汇动态》渣打银行建议拉高对日本外亚股的外汇对冲比率

0134GMT---在中国扩大人民币波幅限制后,渣打银行建议中长期投资大户提高对日本外亚股的外汇对冲比率.

中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一[ID:nSB1084670].

渣打银行表示,该行不认为这是中国希望人民币在短期内加快升值脚步的讯号.

该行指出,波幅放宽清楚显示其转往"双向变动".

渣打在报告中表示,"对中长期投资大户来说,人民币现汇实际波动率升高,自然会导致日本外亚币波动率上扬,尤其是坡元、韩元及马币(林吉特)."

"对于能够交易期权的中长期投资大户,我们推荐买进坡元、马币及韩元的波动率,作为对冲日本外亚币资产组合的节省成本且具流动性的作法."

渣打指出,美元兑日本外亚币实际波动率上扬,应会使得敲进隐含波动率更具吸引力.(完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

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