〔投行观点〕瑞士信贷大幅上调2013年布兰特油价预估至132.50美元

路透4月13日电---华尔街有了新的石油多头.

瑞士信贷已将其对2013年布兰特油价预估提高至仅较纪录高位低15美元,比高盛和巴克莱等一直是最为看多的投行还要高.

消费国担心燃料成本高涨冲击经济的同时,瑞士信贷的能源研究主管Jan Stuart预测,痛苦将更加严重.油价虽居高不下,需求却充满韧性;与此同时北美之外的供应成长一直令人失望.

瑞士信贷将2013年布兰特油价的预估调高15%至每桶132.50美元,较当前水准高出12美元,与2008年在147美元上方创下的纪录高位相去不远.

"市场低估了趋势性的需求成长,"Stuart在接受路透电话专访时表示.在专访前不久,其公布一份报告,将2012年布兰特平均油价预估从每桶105美元上修至125美元,2013年预估则从115美元调高至132.50美元.

Stuart表示,伊朗方面的供应中断疑虑鼓励对油价进行投机炒作,但他不认为油价从年初的110美元不到,在3月升至128美元以上是因投机炒作之故.

"大家会注意到投机炒作,但背后一直有对原油的实货需求,"Stuart表示.

"大体来说,全球经济愈来愈好,而且还会继续变好."

路透最新月度调查预测2012年和2013年布兰特平均油价均为115.10美元.Capital Economics预估2013年为75美元是最低估值,较Stuart预估价少了近60美元.这突显出油市有很大的不确定性.

高盛预估今年布兰特原油平均价格将为每桶120美元,明年为130美元;巴克莱资本则分别预估为115美元和125美元.(完)