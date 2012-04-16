〔投行观点〕瑞士信贷大幅上调2013年布兰特油价预估至132.50美元

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透4月13日电---华尔街有了新的石油多头.
瑞士信贷已将其对2013年布兰特油价预估提高至仅较纪录高位低15美元,比高盛和巴克莱等一直是最为看多的投行还要高.
消费国担心燃料成本高涨冲击经济的同时,瑞士信贷的能源研究主管Jan Stuart预测,痛苦将更加严重.油价虽居高不下,需求却充满韧性;与此同时北美之外的供应成长一直令人失望.
瑞士信贷将2013年布兰特油价的预估调高15%至每桶132.50美元,较当前水准高出12美元,与2008年在147美元上方创下的纪录高位相去不远.
"市场低估了趋势性的需求成长,"Stuart在接受路透电话专访时表示.在专访前不久,其公布一份报告,将2012年布兰特平均油价预估从每桶105美元上修至125美元,2013年预估则从115美元调高至132.50美元.
Stuart表示,伊朗方面的供应中断疑虑鼓励对油价进行投机炒作,但他不认为油价从年初的110美元不到,在3月升至128美元以上是因投机炒作之故.
"大家会注意到投机炒作,但背后一直有对原油的实货需求,"Stuart表示.
"大体来说,全球经济愈来愈好,而且还会继续变好."
路透最新月度调查预测2012年和2013年布兰特平均油价均为115.10美元.Capital Economics预估2013年为75美元是最低估值,较Stuart预估价少了近60美元.这突显出油市有很大的不确定性.
高盛预估今年布兰特原油平均价格将为每桶120美元,明年为130美元;巴克莱资本则分别预估为115美元和125美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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