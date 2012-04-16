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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 10:17 BJT

《外汇动态》美元/韩元上涨,关注韩企派息相关的资金流动

0204GMT---美元/韩元KRW=KFTC上涨,投资者预期会有当地企业向国外股东派息相关的美元需求,且担心欧元区情况.

美元/韩元上涨0.2%至1,137.0.但在1,139.0附近将遭遇阻力,此处是日线图一目均衡云区的顶部所在.

根据路透计算,三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)日内将向国外股东派息7,034亿韩元(6.1979亿美元).(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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