〔日本债市〕公债价格小幅上扬,受日央行进一步宽松政策的预期支撑

路透东京4月16日电---日本政府公债价格周一小幅上扬,30年期公债收益率(殖利率)触及八周低点,因对于欧洲债务危机的忧虑再起,且对于日本央行会进一步宽松政策的预期增添了固定收益资产的魅力.

对于日本央行进一步宽松措施的预期,持续支撑了日债.日本央行上周一如预期宣布维持政策不变,而消息人士称,央行可能在4月27日的下次会议上透过扩大买债计画来宽松政策.