〔日本股市〕日经指数早盘收低1.5%,受西班牙债务疑虑拖累

路透东京4月16日电---日本股市周一早盘收低1.5%,因投资人出脱在欧洲有曝险的个股;此前西班牙债券收益率劲扬,令欧债危机疑虑再起,打压市场对风险性资产的买兴. 主要对欧洲出口的个股承压,TDK(6762.T),Konica Minolta控股(4902.T)及Nikon(7731.T)跌幅在1.4-2.7%间;欧元/日圆稍早在亚洲早盘暴跌至八周低位. "即使欧洲央行今年稍早进行流动性操作,西班牙政府债券收益率仍持续上涨,反映了投资人对该国财政的疑虑,"SMBC Friend证券公司投资及研究部门总经理Fumiyuki Nakanishi指出. 日经指数.N225早盘收低139.31点,至9,498.68点,指数在此前两个交易日均上扬. 东证股价指数.TOPX下跌1.1%,报806.52点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳; 审校 高琦 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]