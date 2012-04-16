〔新债招标〕台湾台塑化等公司债标售利率纷走高,反应短率走扬压力(更新版)

(新增市场人士说法)

* 公司债标售利率纷走高,脱离第一季低档区

* 央行因应油电价调涨拉抬短率,市场利率风险升温

路透台北4月16日电---台湾油电价调涨引发通膨疑虑,令公司债标售利率脱离第一季低档区.继鸿海(2317.TW)五年债以1.43%的偏高利率定价后,台塑石化(6505.TW)五年债也以1.30%定价,落于预期区间上缘.

公司债承销人士认为,央行后续仍将持续拉抬短率,为适度反应利率风险与合理养券空间,后续登场的公司债标售利率,也将随短率拉升的脚步缓慢向上走扬.

"通膨炒成这样,从台塑化标售结果看,以前会积极拿部位的承销商,这次都退到后面了."一证券商承销主管说.

不光是承销商的利率风险预期升温,发行的企业也对后市保守以对,希望还能以相对低的利率锁住资金成本.

一证券商承销人员就说,像是鸿海公司债,纵然得标利率较上一期大弹9个基点,但还是发满60亿台币额度."除了后续还有案子登场,贸然流标将损人不利己外,也认为央行拉短率的动作不会那么快停止."

他们认为,在通膨疑虑升温的环境下,公司债标售利率已正式脱离第一季低档区,至于后续会弹到哪,将视央行的动作而定.

继上周五大幅调高2.9个基点后,台湾央行今日持续调高委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.468%.自3月26日以来的累积调幅达7.6个基点.

台湾台塑集团旗下台塑化标售的101/1期五年无担保公司债,周一宣布以1.30%定价.较3月底台塑(1301.TW)五年债1.26%的得标利率弹升4个基点.

全球最大消费电子产品代工厂--鸿海上周五宣布第二期五年期无担保公司债以1.43%定价,较2月中标售的第一期1.34%得标利率跳升9个基点.[ID:nST0511285]

经济部上周宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数,并降低经济成长率.

不过,分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,尽管央行提早于明年首季前升息的机会正在提高,但央行将采偏强的汇价以抗输入型通膨.[ID:nST0511419] (完)