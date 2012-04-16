〔新债招标〕台湾台塑化等公司债标售利率纷走高,反应短率走扬压力(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增市场人士说法)
* 公司债标售利率纷走高,脱离第一季低档区
* 央行因应油电价调涨拉抬短率,市场利率风险升温
路透台北4月16日电---台湾油电价调涨引发通膨疑虑,令公司债标售利率脱离第一季低档区.继鸿海(2317.TW)五年债以1.43%的偏高利率定价后,台塑石化(6505.TW)五年债也以1.30%定价,落于预期区间上缘.
公司债承销人士认为,央行后续仍将持续拉抬短率,为适度反应利率风险与合理养券空间,后续登场的公司债标售利率,也将随短率拉升的脚步缓慢向上走扬.
"通膨炒成这样,从台塑化标售结果看,以前会积极拿部位的承销商,这次都退到后面了."一证券商承销主管说.
不光是承销商的利率风险预期升温,发行的企业也对后市保守以对,希望还能以相对低的利率锁住资金成本.
一证券商承销人员就说,像是鸿海公司债,纵然得标利率较上一期大弹9个基点,但还是发满60亿台币额度."除了后续还有案子登场,贸然流标将损人不利己外,也认为央行拉短率的动作不会那么快停止."
他们认为,在通膨疑虑升温的环境下,公司债标售利率已正式脱离第一季低档区,至于后续会弹到哪,将视央行的动作而定.
继上周五大幅调高2.9个基点后,台湾央行今日持续调高委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.468%.自3月26日以来的累积调幅达7.6个基点.
台湾台塑集团旗下台塑化标售的101/1期五年无担保公司债,周一宣布以1.30%定价.较3月底台塑(1301.TW)五年债1.26%的得标利率弹升4个基点.
全球最大消费电子产品代工厂--鸿海上周五宣布第二期五年期无担保公司债以1.43%定价,较2月中标售的第一期1.34%得标利率跳升9个基点.[ID:nST0511285]
经济部上周宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数,并降低经济成长率.
不过,分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,尽管央行提早于明年首季前升息的机会正在提高,但央行将采偏强的汇价以抗输入型通膨.[ID:nST0511419] (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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