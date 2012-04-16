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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 11:42 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,寿险赎回基金令投信资金供应量偏低

路透台北4月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,由于寿险自投信端赎回基金,今日来自投信的资金供应量偏低,使得调度较为不易.

资金调度人士表示,见投信陆续提解及走钱,找券电话也大幅减少,令各家机构资金分配略微不均,交易商需主动出击寻钱才能补齐缺口.不过,银行体系资金仍充裕,附买回市况不至于到吃紧的地步,RP利率稳于区间未变,将持续观察央行冲销态度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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