〔台湾债市〕RP利率持平,寿险赎回基金令投信资金供应量偏低

资金调度人士表示,见投信陆续提解及走钱,找券电话也大幅减少,令各家机构资金分配略微不均,交易商需主动出击寻钱才能补齐缺口.不过,银行体系资金仍充裕,附买回市况不至于到吃紧的地步,RP利率稳于区间未变,将持续观察央行冲销态度.