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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 12:25 BJT

〔金属期市〕沪铜跌逾2%创三个月新低,受中国数据冲击

上海期货交易所7月期铜SCFcv1周一一度下跌2.3%,触及56,700元人民币,为1月11日以来的最低水平,随后回升至56,950元.

"沪铜今日下跌主要因LME期铜上周下跌.周末包括西班牙债务、中国发电量下降以及人民币汇率波幅扩大的消息令投资者重新评估上周的中国国内生产总值(GDP)数据,"Orient Futures衍生品主管Andy Du称.

"投资者并非完全悲观,只是担心.这将导致铜价近期波动,他们试着尽量保持新的技术区间,"他称.

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中.[ID:nSB1487218]

分析师称,北京周末宣布扩大人民币汇率波幅,也使投资者求稳.(完)

--编译 张明钧/王丽鑫;审校 戴素萍/张荻

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

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金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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