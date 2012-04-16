〔台湾债市〕五年期101/1殖利率微收低,美债价格上扬与央行拉短率交互影响

路透台北4月16日电---台湾五年期101/1殖利率周一微幅收低.交易商在美债价格上扬、央行持续调高短率的多空消息夹杂间短线操作,由于方向不明,殖利率仅能在狭窄区间内震荡,成交量也较上周五明显萎缩.

交易商指出,虽然上周五债市殖利率因央行大幅调升隔夜拆款代收利率而明显弹升,不过大型金融机构却逢高进场承接,也瞬间冷却了空方的气焰.预料后市若没有进一步的利多或利空消息指引,明日101/1殖利率仍将会在1.03-1.05%间震荡整理.

"虽然国内没一项消息有利债市,但资金去化压力还是迫使他们进场."一证券商交易员称.

继上周五大幅调高2.9个基点后,台湾央行今日持续调高委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.468%.自3月26日以来的累积调幅达7.6个基点.

美国公债价格周五上涨,指标收益率(殖利率)跌穿2%这一关键心理关口,因股市下挫,且围绕全球经济成长的忧虑引发对低风险资产的胃纳.指标10年期美国公债US10YT=RR升18/32,收益率报1.99%,低于周四尾盘的2.06%,且远离上周稍后触及的2.05%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.09 1.0421 1.0360-1.0430 134.0

10 101/5A01105=TWO -0.45 1.2755 1.2755-1.2780 2.0

交易商指出,由于大型金融机构出手,除非还有新一波的利空打击,否则五年券101/1殖利率短线料难以弹破1.05%.但也因央行仍持续拉抬短率,下方在1.029%得标利率附近的解套压力也不会太小.

"利率就卡在这了,我们虽然偏空,但也无可奈何."一证券商交易员说.

他们认为,债市殖利率不上不下的格局,会继续维持到新债标售结果出炉为止.在6月底前,交易商将藉由两期10年券以及各一期的20、30年券标售结果,重新调整殖利率曲线的位置.

不过有证券商交易员认为,由于市场资金仍然宽松,银行与寿险去化资金压力不小,很难期待长券端的利率会藉由标售明显弹升.

央行将在下周二代财政部标售20年增额券101/2R,金额400亿台币.该券自6日展开发行前交易以来,还没有任何成交纪录.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2755

5 101/1 A01101=TWO 1.0421

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)