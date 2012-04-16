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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 13:41 BJT

〔欧洲个股〕ING为亚洲寿险出售案设下5月出价竞购期限--消息

路透香港4月16日电---知情消息人士向路透表示,荷兰国际集团(ING)ING.AS已经向数家可能买主递送有关出售旗下亚洲寿险业务的资料,并要求在5月第三周前提出第一回合出价.

消息人士先前向路透表示,ING正在分别出售保险及投资管理业务,交易金额可能超过65亿美元.讯息备忘录内容涵盖待售业务的财务细节,有助买家敲定出价.

消息人士之前告诉路透,至少有10多家全球性及亚洲保险公司表态有意参与竞价,其中包括美国大都会人寿保险(Metlife)(MET.N)、美国保德信金融集团(PRU.N)、宏利金融(MFC.TO)及友邦保险(1299.HK).

ING必须在2013年结束前剥离保险与投资管理业务.欧盟执委会2008年批准荷兰政府对其注资100亿欧元抒困金时,以剥离这些资产作为抒困条件.

ING的香港一名发言人拒绝评论.消息人士拒绝具名,因出售过程属机密性质.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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