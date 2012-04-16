〔欧洲个股〕ING为亚洲寿险出售案设下5月出价竞购期限--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---知情消息人士向路透表示,荷兰国际集团(ING)ING.AS已经向数家可能买主递送有关出售旗下亚洲寿险业务的资料,并要求在5月第三周前提出第一回合出价.
消息人士先前向路透表示,ING正在分别出售保险及投资管理业务,交易金额可能超过65亿美元.讯息备忘录内容涵盖待售业务的财务细节,有助买家敲定出价.
消息人士之前告诉路透,至少有10多家全球性及亚洲保险公司表态有意参与竞价,其中包括美国大都会人寿保险(Metlife)(MET.N)、美国保德信金融集团(PRU.N)、宏利金融(MFC.TO)及友邦保险(1299.HK).
ING必须在2013年结束前剥离保险与投资管理业务.欧盟执委会2008年批准荷兰政府对其注资100亿欧元抒困金时,以剥离这些资产作为抒困条件.
ING的香港一名发言人拒绝评论.消息人士拒绝具名,因出售过程属机密性质.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)