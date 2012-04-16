〔台湾央行〕共发行4,439.5亿台币存单,发行余额减少489.1亿

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透台北4月16日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,439.5亿台币存单,相较存单到期金额4,928.6亿,存单发行余额减少489.1亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,990.0
91天期 0.93 340.0
182天期 1.05 109.5
央行上周五共发行5,403.3亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,135亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负394亿台币,至周日累计超额准备为负1,527亿台币,加计前期1%的超额准备为负619亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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