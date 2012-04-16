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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 16:42 BJT

〔台湾央行〕共发行4,439.5亿台币存单,发行余额减少489.1亿

路透台北4月16日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,439.5亿台币存单,相较存单到期金额4,928.6亿,存单发行余额减少489.1亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,990.0

91天期 0.93 340.0

182天期 1.05 109.5

央行上周五共发行5,403.3亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,135亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负394亿台币,至周日累计超额准备为负1,527亿台币,加计前期1%的超额准备为负619亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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