〔台湾汇市〕台币兑美元缩量收跌,因西班牙主权债务疑虑重燃

路透台北4月16日电---台币兑美元TWD=TP周一量缩收跌3.6分.西班牙主权债务危机疑虑重燃,不但造成台股下跌,在风险趋避下,美元再度走强,导致多数新兴亚洲市场货币走软,尾盘央行顺势助贬,令台币以小跌作收.

汇银人士指出,尽管中国央行宣布扩大人民币波动幅度限制,但对今日市况影响不大,市场将焦点集中在欧债危机之上.台币汇价由实质抛补所带动,交投气氛谨慎,海外无本金交割远期外汇(NDF)的美元/台币换汇点折价幅度缩小,回到平盘附近整理.

中国央行宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nSB1084670]

"对亚洲成长有concern(顾虑),还是偏向买美元避险,"一位外商银行交易人士表示.

交易商表示,目前市场普遍认为央行一方面在市场收紧资金,一方面让台币汇价适度偏升,以减轻油电价上涨所带来的通货膨胀压力.不过,经济成长未见起色,"双率双升"恐怕难解决停滞性通膨困境,令央行陷入两难,料短期应以维持汇价稳定为主.

他们预估,台币明日交投落在29.4-29.6元间,并将密切注意台股走势及西班牙、希腊的标债结果.

台湾股市.TWII周一收盘下跌0.75%,至7,729.86点;外资卖超28.67亿台币,由买转卖,上交易日为买超29.09亿.[ID:nST0512815]

新兴亚洲货币周一下滑,因市场对欧元区的担忧再起,受其影响,未来几天亚币有可能进一步下跌.此外,中国扩大人民币日内波幅后人民币呈疲弱态势,也增加压力.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.564 29.528 29.410-29.600 29.586 4.37 6.42

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.180/-0.155 -0.215/-0.195

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