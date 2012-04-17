台湾已公布经济指标--2012/4/17

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)3月 +1.21% +0.23%-r 5/7 --
外汇存底(亿美元) 3月底 3,938.71 3,944.26 5/4 --
商品出口(y/y) 3月 -3.2% +10.3% 5/7 --
商品进口(y/y) 3月 -5.8% +1.3% 5/7 --
M2货币总计数(y/y) 2月 +4.92% +5.22% 4/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 2月 +17.6% -8.63% 4/20 --
工业生产(y/y) 2月 +8.40% -16.75% 4/23 --
季调失业率 2月 4.15% 4.19% 4/23 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第四季 +1.89% +3.45% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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