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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 06:18 BJT

《综述》美国3月零售销售强劲,缓解经济成长疑虑

* 3月零售销售成长0.8%

* 扣除汽车和汽油的销售增加0.7%

* 2月企业库存及销售成长

* 数据暗示第一季不像先前担心那样糟

路透华盛顿4月16日电---美国民众3月未受高汽油价格影响,支出较预期强劲,这暗示第一季经济成长可能不会像许多人担心的那样糟.

美国商务部周一表示,3月零售销售成长0.8%,2月为增加1.0%.

3月升幅超乎分析师预估的成长0.3%,显示2012年前三个月消费者支出强劲.美国消费者支出占其经济活动逾三分之二.

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