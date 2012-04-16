《综述》美国3月零售销售强劲,缓解经济成长疑虑

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
* 3月零售销售成长0.8%
* 扣除汽车和汽油的销售增加0.7%
* 2月企业库存及销售成长
* 数据暗示第一季不像先前担心那样糟
路透华盛顿4月16日电---美国民众3月未受高汽油价格影响,支出较预期强劲,这暗示第一季经济成长可能不会像许多人担心的那样糟.
美国商务部周一表示,3月零售销售成长0.8%,2月为增加1.0%.
3月升幅超乎分析师预估的成长0.3%,显示2012年前三个月消费者支出强劲.美国消费者支出占其经济活动逾三分之二.
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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