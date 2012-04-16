〔纽约汇市〕欧元触及数月低点后呈现技术性反弹,谨慎情绪犹存(更新版)

(新增表格)

* 欧元兑日圆和兑英镑分别从两个月低点和一年半低点处反弹

* 欧元技术支撑位在1.2955美元

* 关注西班牙公债,收益率升破6%

* 中国扩大汇率波幅的影响甚微

路透纽约4月16日电---欧元周一大涨,兑美元和日圆均从多个月低点处回升,兑英镑亦从一年半低点处反弹,因在西班牙本周稍晚标售公债前,欧元守住关键支撑位,引发技术性走势.

西班牙公债收益率(殖利率)盘初上扬,引发新一轮有关欧元区经济前景的忧虑,打压欧元全面下跌.但欧元兑美元低位1.2993美元仍远高于1.2955美元的近期支撑位.

这促使此前作空欧元的交易员回购欧元,减少损失.随着买盘动能提速,引发更多买盘推高欧元或缩小大部分欧元交叉汇率的跌幅.

但投资者谨慎防范过度解读周一走势,因欧洲债务危机持续以及欧元区经济前景存在不确定性.

"西班牙借贷成本进一步扬升,或给欧洲央行带来更多参与压力来防止动荡,"Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说."如果西班牙未能阻止市场对其控制巨额债务负担的信心逐步崩塌,欧元有可能进一步下挫."

纽约市场尾盘,欧元兑美元EUR=最新升0.5%,报1.3137美元,盘中高见1.3147美元.

此前欧元曾跌至1.2993美元的两个月低点,跌破据报在1.30美元的期权障碍.

但欧元未触发据称在1.2970美元下方的的欧元止损卖单,并守住了近期支撑位1.2955美元,后者是欧元从1月低点升至2月高位涨势的61.8%回档位.

西班牙10年公债收益率今年首次升破6%大关,投资者担心该国控制预算赤字的能力.该国主权信用违约互换(CDS)触及纪录高位.

这导致盘初欧元兑所有主要货币大跌.尽管大跌,但一些策略师仍预期在1.30美元下方将迅速出现买家,并称欧元本周不太可能测试2012年1月低点.

评级机构惠誉目前没有考虑调整意大利评级的消息也扶助欧元缩减跌幅.意大利为欧元区第三大经济体,且是市场一个主要隐忧,因该国负债问题.惠誉称,意大利预算措施"可靠",且对逐步降低债务是相符的.

现在投资人将聚焦在西班牙周二的短期国库券标售,及周四的两年期和10年期公债标售.10年期西班牙收益率(殖利率)逼近7%的任何迹象将令欧元进一步走弱,公债收益率在7%是被视为难以维继的水平.

法国兴业驻纽约的高级汇市策略师Sebastien Galy说,"我们也在全球经济放缓之中,这正影响欧元."他补充说在全球放缓之际,受影响的将是财赤庞大的国家,因为全球经济放缓令出台更多宽松货币政策的压力上升.

**美国零售销售强劲**

美国兑日圆JPY=下跌至80.31日圆,此为2月29日来最低.在美国商务部公布3月零售销售较前月上升0.8%,升幅多于预期后,美元缩减部份跌幅.美元兑日圆纽约尾盘报80.46日圆,跌0.5%.

"该报告是美国消费者支出仍然强劲的一个明确迹象,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说,零售销售报告的所有分项数据全部远优于市场预期.

"总的来说,我认为该报告是美国经济跑赢其他经济体的最新迹象,"他说.

欧元兑日圆EURJPY=也跌至两个月低位的104.61日圆,最新报105.70日圆,跌0.1%.欧元兑英镑EURGBP=跌至0.8205英镑,此为2010年9月来最低.不过,欧元在纽约尾盘反弹至0.8265英镑,升0.2%.

商品货币也承压,澳元连跌两个交易日.澳元兑美元AUD=最新报1.0356美元,新西兰元兑美元NZD=跌0.1%,至0.8206美元.

周末中国央行宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%的消息对主要货币汇率无甚影响.一些分析师称中国的决定将最终有利风险人气,因如果中国当局没有信心可避免经济硬着陆,将不会推出如此的金融改革.

整体而言,中国政府此举被认为将不太可能改变市场对今年人民币汇率将逐渐升值大约2-3%的预期.在政策实施的第一个交易日,人民币兑美元汇率下跌.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3138 1.3075 +0.48 +1.49 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.39 80.89 -0.62 +4.48 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.62 105.81 -0.18 +6.09 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9145 0.9192 -0.51 -2.46 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5898 1.5846 +0.33 +2.34 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9996 0.9994 +0.02 -1.93 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0351 1.0368 -0.16 +1.23 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2016 1.2025 -0.07 -1.05 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8262 0.8250 +0.15 -0.80 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8199 0.8217 -0.22 +5.33 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7490 5.7842 -0.61 -3.81 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5520 7.5639 -0.16 -2.40 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7640 6.7832 -0.28 -1.80 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8857 8.8736 +0.14 -0.31 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 李军

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