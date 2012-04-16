《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.56 -2.44 -3.81 3617649
搜狐 (SOHU.O) 50.64 -1.91 -3.63 701011
网易 (NTES.O) 55.95 -1.03 -1.81 399821
百度 (BIDU.O) 147.66 -3.72 -2.46 5440142
亚信科技 ASIA.O 11.70 -0.41 -3.39 280404
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.10 +0.00 +0.00 1079876
联电 (UMC.N) 2.43 -0.04 -1.62 320131
日月光 (ASX.N) 4.93 -0.06 -1.20 291010
矽品精密 (SPIL.O) 5.82 -0.07 -1.19 745228
和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 +0.00 +0.00 60385
友达 (AUO.N) 4.95 -0.08 -1.59 155921
中华电信 (CHT.N) 30.37 -0.15 -0.49 81906
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.59 -0.32 -0.71 738159
香港
中国移动 (CHL.N) 54.79 +0.32 +0.59 168129
中国联通 (CHU.N) 16.78 +0.12 +0.72 259744
中国电信 (CHA.N) 53.34 -0.06 -0.11 27098
中芯国际 (SMI.N) 2.59 +0.03 +1.17 33642
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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