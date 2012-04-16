版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 06:54 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.56 -2.44 -3.81 3617649

搜狐 (SOHU.O) 50.64 -1.91 -3.63 701011

网易 (NTES.O) 55.95 -1.03 -1.81 399821

百度 (BIDU.O) 147.66 -3.72 -2.46 5440142

亚信科技 ASIA.O 11.70 -0.41 -3.39 280404

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.10 +0.00 +0.00 1079876

联电 (UMC.N) 2.43 -0.04 -1.62 320131

日月光 (ASX.N) 4.93 -0.06 -1.20 291010

矽品精密 (SPIL.O) 5.82 -0.07 -1.19 745228

和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 +0.00 +0.00 60385

友达 (AUO.N) 4.95 -0.08 -1.59 155921

中华电信 (CHT.N) 30.37 -0.15 -0.49 81906

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.59 -0.32 -0.71 738159

香港

中国移动 (CHL.N) 54.79 +0.32 +0.59 168129

中国联通 (CHU.N) 16.78 +0.12 +0.72 259744

中国电信 (CHA.N) 53.34 -0.06 -0.11 27098

中芯国际 (SMI.N) 2.59 +0.03 +1.17 33642

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐