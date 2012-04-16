〔美国股市〕阿根廷ADR下跌,受阿国政府拟没收YPF多数股权计画拖累

路透纽约4月16日电---在美国股市挂牌交易的阿根廷企业美国存托凭证(ADR)周一下跌,受到能源企业YPF(YPF.N)下挫的拖累,因阿根廷政府宣布计画将没收该公司多数股权.

YPF在美国午盘暂停交易,股价最新下跌11.2%,报19.50美元.

YPF是西班牙石油巨擘Repsol (REP.MC)旗下的阿根廷公司,近来有关国有化的传闻已导致其阿根廷股票重挫.

阿根廷ADR中,Pampa Energia SA (PAM.N)下跌3.6%,报7.56美元.Telecom Argentina (TEO.N)下跌3.3%,报16.27美元.

Repsol称,该公司认为阿根廷政府的计画是不合法的.欧盟执委会则表示,任何强制接管YPF的举动,均将被投资人视为负面讯号,并伤害阿根廷的投资环境.

拉丁美洲ADR当日表现落后整体ADR.拉丁美洲ADR指数.BKLA下跌1.5%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨0.2%.

下跌的拉丁美洲ADR中,巴西淡水河谷(VALE.N)下跌2.4%,报22.70 美元.巴西国营油企Petrobras(PBR.N)下跌1.1%,报24.24.

欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨0.8%,亚洲企业ADR指数.BKAS下跌0.3%.

标准普尔500指数.SPX收低0.1%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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