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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 07:00 BJT

《全球金融焦点》世界银行行长由美国提名人选金辰勇出线接任

* 决议未获董事会25个成员一致通过

* 开发中国家质疑选任的过程

* 金辰勇为达特茅斯学院校长

记者 Lesley Wroughton 编译 张明钧

路透华盛顿4月16日电---世界银行周一选出韩裔美籍的金辰勇出任行长,维持由美籍人士掌控此一职位的传统,而开发中国家则是质疑选派的过程.

现年52岁的金辰勇与尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala角逐后出线,金辰勇获得西欧、日本及加拿大等美国盟友支持.

和先前世界银行行长选举不同的是,这次25名董事会成员并未达成一致决议.在新兴国家当中,巴西和南非支持Okonjo-Iweala,而有消息人士称中国和印度是支持金辰勇.

现任达特茅斯学院(Dartmouth College)校长的金辰勇将会于7月1日就职,届时现任行长佐利克将离任.

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