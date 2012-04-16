《全球金融焦点》世界银行行长由美国提名人选金辰勇出线接任

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
* 决议未获董事会25个成员一致通过
* 开发中国家质疑选任的过程
* 金辰勇为达特茅斯学院校长
记者 Lesley Wroughton 编译 张明钧
路透华盛顿4月16日电---世界银行周一选出韩裔美籍的金辰勇出任行长,维持由美籍人士掌控此一职位的传统,而开发中国家则是质疑选派的过程.
现年52岁的金辰勇与尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala角逐后出线,金辰勇获得西欧、日本及加拿大等美国盟友支持.
和先前世界银行行长选举不同的是,这次25名董事会成员并未达成一致决议.在新兴国家当中,巴西和南非支持Okonjo-Iweala,而有消息人士称中国和印度是支持金辰勇.
现任达特茅斯学院(Dartmouth College)校长的金辰勇将会于7月1日就职,届时现任行长佐利克将离任.
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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