〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,受惠于巴拿马船型运价走高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透4月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因煤炭船运推高了巴拿马船型运费.
波罗的海乾散货运价指数上涨3点或0.31%,至975点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨2.68点.该型船舶日均获利升至9,506美元.
"巴拿马型船舶主要受惠于南美洲谷物季节,而且在夏季高逢期来临之前,定期船运活动也受到煤炭需求的良好支撑," RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在研究报告中说.
不过,巴拿马型船舶的获利今年已下滑约28%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.59%至1,547点,主要因为定期船运活动停滞.
海岬型船舶日均获利跌至6,741美元,今年以来下滑约76%.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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