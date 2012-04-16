〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,受惠于巴拿马船型运价走高

路透4月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因煤炭船运推高了巴拿马船型运费.

波罗的海乾散货运价指数上涨3点或0.31%,至975点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨2.68点.该型船舶日均获利升至9,506美元.

"巴拿马型船舶主要受惠于南美洲谷物季节,而且在夏季高逢期来临之前,定期船运活动也受到煤炭需求的良好支撑," RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在研究报告中说.

不过,巴拿马型船舶的获利今年已下滑约28%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.59%至1,547点,主要因为定期船运活动停滞.

海岬型船舶日均获利跌至6,741美元,今年以来下滑约76%.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.(完)