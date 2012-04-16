版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 07:06 BJT

《日本重要政经日程》--4月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 内阁会议,财务大臣安住淳会后召开记者会

0120 - 标售一年期贴现国库券

0130 - 标售五年期政府公债

0400 - 美国核能管制委员会(NRC)执委William Magwood在研讨会中发表谈话

0430 - 2月工业生产修正值

0430 - 日本燃气协会会长Mitsunori Torihara举行月度记者会

0500 - 3月消费者信心指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 龚芳;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐