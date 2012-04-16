(重发)〔香港新股〕海通证券H股参考价格区间在10.48-11.18港元/股—IFR

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路透4月17日电---据汤森路透旗下IFR报导,以资产计中国第二大券商--海通证券(600837.SS)今日启动香港上市路演，募集资金最多137.4亿港元（17.6亿美元），较上次尝试募集的130亿港元为多。若发行成功，其将成为今年度香港市场募资规模最大的IPO。

该公司将发行12.29亿股，每股参考价格区间在10.48至11.18港元，意味着1.30至1.38倍的2012年市账率。该价格区间较上周五A股收市价10.19元折让10.7%至16.3%。

同时，该公司已经找到11家基石投资者，认购共约5.8亿美元股份。[ID:nSH0101885]消息人士称，一些基石投资者希望通过投资是次IPO, 从而与发行人形成战略合作关系。

定价日在周五(20日)。 花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商。(完)

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