(重发)〔香港新股〕海通证券H股参考价格区间在10.48-11.18港元/股—IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(重发以修改乱码)
路透4月17日电---据汤森路透旗下IFR报导,以资产计中国第二大券商--海通证券(600837.SS)今日启动香港上市路演，募集资金最多137.4亿港元（17.6亿美元），较上次尝试募集的130亿港元为多。若发行成功，其将成为今年度香港市场募资规模最大的IPO。
该公司将发行12.29亿股，每股参考价格区间在10.48至11.18港元，意味着1.30至1.38倍的2012年市账率。该价格区间较上周五A股收市价10.19元折让10.7%至16.3%。
同时，该公司已经找到11家基石投资者，认购共约5.8亿美元股份。[ID:nSH0101885]消息人士称，一些基石投资者希望通过投资是次IPO, 从而与发行人形成战略合作关系。
定价日在周五(20日)。 花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商。(完)
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--整理 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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