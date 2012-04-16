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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 07:18 BJT

全球外汇市场4月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月17日(二)

-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳举行记者会

0300 - 新西兰海外投资者持有新西兰公债比重

0430 - 日本2月工业生产修正值

0500 - 日本3月消费者信心指数

0830 - 英国3月消费者物价指数(CPI)、3月零售物价指数(RPI)

0900 - 德国4月ZEW景气判断指数、4月现况指数

0900 - 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)终值

-- - 瑞典央行举行货币政策会议

-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表演讲

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售

1230 - 美国3月房屋开工年率、建筑许可年率

1230 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在ECB统计会议发表演讲

1255 - 美国Redbook连锁店一周零售销售

1315 - 美国3月工业生产及产能利用率

1700 - 德国央行理事会成员Andreas Dombret发表演说

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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