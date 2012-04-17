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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:21 BJT

〔香港新股〕永达集团周四参加上市聆讯,拟募资约5亿美元--IFR

路透4月17日电---据汤森路透旗下IFR报导,汽车经销商永达集团拟于周四（19日）参加港交所上市聆讯，计划募集资金约5亿美元。但是，该公司目前并未确定在通过聆讯后是否立刻开始进行推介。

交银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起负责安排是次交易。

永达集团1992年在上海成立，该公司目前在全国拥有超过30家4S店，销售的国际高端品牌包括宝马、奥迪、英菲尼迪和保时捷等.(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽

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