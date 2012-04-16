〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,因Seaway油管计画提前逆转方向

* Seaway油管方向逆转工作超前进度

* 伊朗谈判因素削弱原油地缘政治风险溢价

* 调查预估上周美国原油库存增加

* API库存数据2030GMT公布

路透纽约4月16日电---美国原油期货周一小幅收高,Seaway逆转方向的目标日期提前消息,引发大量跨大西洋价差交易.

油管营运商Enterprise Product Partners(EPD.N)及Enbridge(ENB.TO)计画在5月中旬之前,将油管输油方向逆转,比原定进度提前约两周,但仍有待监管批准.

油管逆转方向将有助减轻美国中西部的原油库存过剩,将加拿大石油及北达科他原油直接输往美国墨西哥湾沿岸.

美国原油期货盘初下跌,因伊朗与全球六大国周末恢复核谈判,引发投资人正面反应.

汽油期货下跌逾2%,取暖油期货收跌近2%,布兰特与西德克萨斯中质油(WTI)价差CL-LCOc1=R大幅缩窄至略高于15美元,上周五为19美元.

交易商将关注美国一周库存报告,首先是美国石油协会(API)周二盘后2030GMT公布报告.美国能源资料协会(EIA)周三公布.

路透调查预估4月13日止当周美国国内原油库存增加160万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收高0.10美元,或0.10%,结算价报102.93美元,盘中交投区间在101.80-103.37美元.5月合约周五到期.

美国6月原油期货CLM2结算报103.37美元,上涨0.05美元,布兰特6月LCOc1原油期货结算价下跌2.53美元,或2.09%,至118.68美元.布兰特-美国原油CL-LCO1=R价差缩窄至15.31美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 102.93 0.10 0.1% 101.80 103.37 277,858 227,259

6月原油 103.37 0.05 0.1% 102.28 103.84 134,452 111,544

5月RBOB汽油 3.2670 -0.0791 -2.4% 3.2615 3.3502 60,923 69,078

6月RBOB汽油 3.1941 -0.0726 -2.2% 3.1893 3.2667 54,722 56,793

5月取暖油 3.1166 -0.0580 -1.8% 3.1135 3.1746 48,219 62,550

6月取暖油 3.1220 -0.0569 -1.8% 3.1183 3.1781 37,192 50,450

ICE合约

6月布兰特 118.68 -2.53 -2.1% 118.20 121.00 225,649 15,614

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 677,515 501,173 572,162 1,585,280 -5,439

汽油 167,699 190,809 164,817 354,451 1,193

取暖油 126,820 176,977 130,355 281,547 3,054 (完)