《美债周二展望》债券价格持稳,西班牙相关疑虑与获利了结抛压相互抵销

路透纽约4月16日电---美国公债价格周一持平,欧元区疑虑所引发的美债避险需求,尾盘时因获利了结卖压而两相抵销;指标债收益率(殖利率)盘旋略低于2%时,市场浮现获利抛压.

市场对欧洲的疑虑围绕着西班牙打转,该国10年期公债收益率升破6%关卡,为12月初以来首见.西班牙承认该国可能陷入2009年以来第二波衰退.

这种情势促使投资人转进德国和美国公债等避险资产,美债价格终日多呈现上扬的局面.

然而,近期涨势将指标债收益率推低至2%心理关卡下方后,投资人即锁定获利,导致涨势缩减.

D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley指出,债券价格尾盘乃因"获利了结"而拉回.

她表示,"有鉴于已经跌到的收益率水准,我们需要更多理由才能推使价格进一步上扬."

指标10年期公债US10YT=RR最新报价持平于上周五水准,收益率为1.99%.收益率在周一时曾低见1.95%,为近六周以来最低水位.

"西班牙情势仍是推动对美国公债避险需求的主要因素,有鉴于该地区借款成本上升带来的不确定性,我们预计这些忧虑将持续浮现,"CRT资本集团政府债券策略师Ian Lyngen称.

欧元兑美元和日圆触及两个月低点,因西班牙公债收益率上涨,反映出投资人对该国经济困境新的担忧.

保守派西班牙政府表示,决心大刀阔斧削减财赤,但投资人担心经济衰退可能令其无法达到预算目标,西班牙可能不得不寻求某种国际援助,步上希腊、爱尔兰和葡萄牙后尘.

美国周一公布的零售销售数据,对债市投资人有关美联储货币政策前景的预测没有太大影响.3月美国零售销售增长0.8%,高于预期,显示经济首季成长放缓没有许多投资人担心的那么严重.

但分析师表示,市场更关注欧元区状况.对西班牙公债的兴致周四在西班牙标售新债时将受考验.

除非美国公布强劲的经济数据带来挑战,否则美国10年期公债收益率可能将保持接近或低于2%,因欧元区忧虑.这些忧虑可能会令宽松货币政策延长或进一步实施,这对债券有利.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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