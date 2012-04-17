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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:15 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月17日

* 头版头条:

--油电双涨带动台湾物价蠢蠢欲动,中央银行启动"抗通膨"三部曲大作战,将依宣示立场、扩大公开市场操作及双率(利率、汇率)走升三个步骤,对抗通膨怪兽.行政院长陈冲昨日表示,会采取行动,全力将今年消费者物价指数(CPI)上涨率控制在2%以下.

* 其他:

--财政部、金管会对于应否课征期货交易所得税针锋相对,决策高层昨日透露,行政院已研议此问题,基于法人较常以期货市场为股票现货市场的避险工具,主张法人课征期所税,个人则不课征期所税.

--经济部投审会开放民间融资业及融资性担保公司可赴大陆投资,金融业与租赁业将同步受惠,最大受惠者首推裕隆集团旗下裕融企业,可搭配裕隆东风汽车销售,加速发展大陆车贷业务,抢食年销近2,000万辆车贷市场大饼.

--银行公会向金管会提出推动具两岸特色的金融业务方案,建议台湾银行业对大陆地区总曝险部位,从现在净值的一倍,提高到1.5倍或2倍,并放宽海外信保基金承保对象,以提供更多台商融资服务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯

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