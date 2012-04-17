《台湾报摘》--经济日报4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--油电双涨带动台湾物价蠢蠢欲动,中央银行启动"抗通膨"三部曲大作战,将依宣示立场、扩大公开市场操作及双率(利率、汇率)走升三个步骤,对抗通膨怪兽.行政院长陈冲昨日表示,会采取行动,全力将今年消费者物价指数(CPI)上涨率控制在2%以下.
* 其他:
--财政部、金管会对于应否课征期货交易所得税针锋相对,决策高层昨日透露,行政院已研议此问题,基于法人较常以期货市场为股票现货市场的避险工具,主张法人课征期所税,个人则不课征期所税.
--经济部投审会开放民间融资业及融资性担保公司可赴大陆投资,金融业与租赁业将同步受惠,最大受惠者首推裕隆集团旗下裕融企业,可搭配裕隆东风汽车销售,加速发展大陆车贷业务,抢食年销近2,000万辆车贷市场大饼.
--银行公会向金管会提出推动具两岸特色的金融业务方案,建议台湾银行业对大陆地区总曝险部位,从现在净值的一倍,提高到1.5倍或2倍,并放宽海外信保基金承保对象,以提供更多台商融资服务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI