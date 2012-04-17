《台湾报摘》--工商时报4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--油、电价双涨,加上课征证所税等三利空,让民众景气信心"急冻".国泰金融集团昨日发布4月国民经济信心调查,民众对未来景气乐观比例遽降至今年新低.
* 其他:
--行政院稳定物价小组召集人副院长江宜桦昨晚宣示,政院消保处今天将约谈大润发、家乐福、顶好、松青、爱买、全联等六大卖场,要求落实设立抗涨民生物品专区,政院物价稳定小组明日将再度开会,研议因应通膨有效措施.
--寿险业今年首季冲出3,106亿台币的新契约保费,其中有60%都来自银行通路贡献,银行今年前3月销售保单的新契约业绩达1,851亿台币,较去年同期成长近37%.
--宏达电(2498.TW)昨日宣布,由前高盛合伙人兼台湾区总裁张嘉临取代容觉生担任财务长,即日起生效.外界多期许,张嘉临能重新发挥财务长功能,而容觉生则将转往与企业发展相关部门任职.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI