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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:19 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月17日

* 头版头条:

--油、电价双涨,加上课征证所税等三利空,让民众景气信心"急冻".国泰金融集团昨日发布4月国民经济信心调查,民众对未来景气乐观比例遽降至今年新低.

* 其他:

--行政院稳定物价小组召集人副院长江宜桦昨晚宣示,政院消保处今天将约谈大润发、家乐福、顶好、松青、爱买、全联等六大卖场,要求落实设立抗涨民生物品专区,政院物价稳定小组明日将再度开会,研议因应通膨有效措施.

--寿险业今年首季冲出3,106亿台币的新契约保费,其中有60%都来自银行通路贡献,银行今年前3月销售保单的新契约业绩达1,851亿台币,较去年同期成长近37%.

--宏达电(2498.TW)昨日宣布,由前高盛合伙人兼台湾区总裁张嘉临取代容觉生担任财务长,即日起生效.外界多期许,张嘉临能重新发挥财务长功能,而容觉生则将转往与企业发展相关部门任职.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽

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