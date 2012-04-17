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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:24 BJT

〔韩国股市〕盘初近持平,审慎气氛弥漫

路透首尔4月17日电---韩国股市周二盘初变动不大,投资人抑制对股市的押注,评估欧元区最新债务问题带来的风险,同时等待周四西班牙公债标售的结果.

LG电子(066570.KS)是少数有明显变动的个股,上涨1.6%.

0004GMT,综合股价指数.KS11升0.13%至1,995.16点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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