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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:26 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘持稳,上日大幅挫低

路透东京4月17日电---日本股市继上日大跌后,周二早盘持稳,华尔街市场上日表现涨跌不一. 日经指数.N225持平为9,469.20点,东证股价指数.TOPX则涨0.1%至804.78点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN] 路透东京日电---日本股市周 日经指数.N225 东证股价指数.TOPX .(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校

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