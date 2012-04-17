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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:30 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货回升,扳回周一部分跌幅

路透悉尼4月17日电---美国小麦期货周二开高,扳回周一跌幅,交易商消化了影响谷物前景的各项因素.

良好气候提振了收成增加的前景,但交易商亦指出了关于中国成长放缓和欧元区债务危机挥之不去的担忧.

芝加哥期货交易所(CBOT)-5月小麦期货WK2在亚洲盘初上涨0.45%,周一收低1.2%.

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