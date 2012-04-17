《全球主要国家债券发行预告》--4月17日-4月24日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/17 0800 匈牙利 三个月期贴现国库券
4/17 西班牙 12及18个月期国库券
4/17 1530 美国 四周期国库券
4/17 0120 日本 一年期贴现国库券
4/17 0130 日本 五年期公债
4/17 希腊 13周期国库券
4/18 0600 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息0.25%
4/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/19 0800 匈牙利 15年期政府公债
4/19 法国 70-80亿欧元 (2014年9月25日到期的两年期BTAN中期公债,票息0.75%;
2015年4月25日到期的三年期OAT长期公债,票息3.50%;
2017年2月25日到期的五年期BTAN中期公债,票息1.75%)
4/19 法国 20-30亿欧元 2018年7月25日到期的六年期OATei公债,票息0.25%
4/19 1700 美国 五年期通膨保值债券(TIPS)
4/19 西班牙 15-25亿欧元 (2014年10月31日到期的公债,票息3.30%;
2022年1月31日到期的Obligacion债券,票息5.85%)
4/19 英国 13.5亿英镑 2029年到期的通膨保值公债,票息0.125%
4/19 日本 流动性供给标售
4/20 英国 国库券
4/23 1530 美国 13及26周期国库券
4/23 法国 BTF国库券
4/23 0600 德国 30亿欧元 2013年4月24日到期的12个月期Bubill债券
4/23 英国 2052年到期的债券,票息3.75%
4/24 意大利 CTZ及BTPei债券
4/24 0800 匈牙利 三个月期贴现国库券
4/24 西班牙 三及六个月国库券
4/24 1530 美国 四周期国库券
4/24 1700 美国 两年期公债
4/24 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/24 0130 日本 20年期公债
4/24 加拿大 62.25亿加元 2012年8月2日到期的98天期国库券
4/24 加拿大 23.25亿加元 2012年10月11日到期的168天期国库券
4/24 加拿大 23.25亿加元 2013年4月11日到期的350天期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
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