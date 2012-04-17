《美国个股焦点》IBM或将因软体需求畅旺而调高全年财测

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* IBM将于周二盘后发布第一季财报
* IBM预估2012年EPS为14.85美元,分析师预测为14.94美元
* 软体需求可望推升全年财测
路透4月16日电---国际商业机器(IBM)(IBM.N)周二盘后将发布第一季财报,投资人冀望公司将因软体需求强劲而重演去年首季的表现,当时公司上调全年财务预测.
继甲骨文ORCL.O第一季软体销售强劲,且谘询公司埃森哲(Accenture)(ACN.N)对资讯科技(IT)发表乐观展望后,身为这两家竞争对手的IBM有可能会调高全年展望.Sterne Agee分析师Shaw Wu在近期的研究报告中指出,IBM很有可能适度调高公司财测.
软体为IBM最重要的部门及最大的成长驱动力.
IBM的软体业务去年占其税前获利的44%,公司表示,在2015年以前将把该部门的利润贡献度拉高至50%.
IBM预计今年每股营业利润(EPS)至少达14.85美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估为14.94美元.分析师预计,IBM第一季每股营业利润将达2.65美元,营收为248亿美元.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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