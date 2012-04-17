《美国个股焦点》IBM或将因软体需求畅旺而调高全年财测

* IBM将于周二盘后发布第一季财报

* IBM预估2012年EPS为14.85美元,分析师预测为14.94美元

* 软体需求可望推升全年财测

路透4月16日电---国际商业机器(IBM)(IBM.N)周二盘后将发布第一季财报,投资人冀望公司将因软体需求强劲而重演去年首季的表现,当时公司上调全年财务预测.

继甲骨文ORCL.O第一季软体销售强劲,且谘询公司埃森哲(Accenture)(ACN.N)对资讯科技(IT)发表乐观展望后,身为这两家竞争对手的IBM有可能会调高全年展望.Sterne Agee分析师Shaw Wu在近期的研究报告中指出,IBM很有可能适度调高公司财测.

软体为IBM最重要的部门及最大的成长驱动力.

IBM的软体业务去年占其税前获利的44%,公司表示,在2015年以前将把该部门的利润贡献度拉高至50%.