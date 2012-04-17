《新兴市场重要经济事件预告》--4月17日-4月24日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月17日(二)
马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高层经济官员会议(至4月21日).
印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).
新德里--印度财政部长慕克吉在一个业界活动上发表演讲(0530).
约翰尼斯堡--南非央行副总裁Lesetja Kganyago就欧元区危机对非洲的影响发表演说.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).
4月18日(三)
华盛顿--24国政府间集团(G24)第99届代表大会(1300).
法兰克福--欧洲央行会议(0700),无利率公布.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一天).
墨西哥巴亚尔塔港--2012年拉美世界经济论坛(最后一天).
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
萨拉热窝--波斯尼亚中央内阁预料批准2012年预算草案.
墨西哥巴亚尔塔港--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会(1300).
华盛顿--IMF财政论坛:就财政政策议题举行圆桌讨论会(2015).
纽约---印度央行副总裁Subir Gokarn出席美国印度商会圆桌会议.(0630)
4月19日(四)
华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(至4月20日).
墨西哥--G20贸易部长会议(至4月20日).
华盛顿--24国政府间集团(G24)第87届部长会议(2030).
墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(最后一天).
华盛顿--世界银行行长佐利克举行记者会(1345).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1245).
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策会议.
华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka、和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"(1830).
4月20日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(至4月22日).
华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(最后一日).
墨西哥--G20贸易部长会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表讲话(1230).
华盛顿--IMF中东及中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东和中亚地区经济展望举行新闻简会(1300).
华盛顿--IMF亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh就IMF亚太地区经济展望举行新闻简会(1415).
华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre主持新闻简会,主题为IMF拉丁美洲和加勒比地区:展望和挑战(1500).
华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席圆桌讨论,主题为"全球经济的窄道"(0915)
多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).
4月21日(六)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持新闻发布会(1730).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(第二日).
华盛顿--非洲国家财长举行新闻简会(1500).
华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议(0430)
华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥参加摩根大通研讨论(0900)
4月22日(日)
华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(最后一日).
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.
4月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).
4月24日(二)
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)
布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),并举行记者会(1300)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI