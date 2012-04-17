版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:56 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月17日-4月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月17日(二)

马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高层经济官员会议(至4月21日).

印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).

新德里--印度财政部长慕克吉在一个业界活动上发表演讲(0530).

约翰尼斯堡--南非央行副总裁Lesetja Kganyago就欧元区危机对非洲的影响发表演说.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).

圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).

4月18日(三)

华盛顿--24国政府间集团(G24)第99届代表大会(1300).

法兰克福--欧洲央行会议(0700),无利率公布.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一天).

墨西哥巴亚尔塔港--2012年拉美世界经济论坛(最后一天).

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.

萨拉热窝--波斯尼亚中央内阁预料批准2012年预算草案.

墨西哥巴亚尔塔港--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会(1300).

华盛顿--IMF财政论坛:就财政政策议题举行圆桌讨论会(2015).

纽约---印度央行副总裁Subir Gokarn出席美国印度商会圆桌会议.(0630)

4月19日(四)

华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(至4月20日).

墨西哥--G20贸易部长会议(至4月20日).

华盛顿--24国政府间集团(G24)第87届部长会议(2030).

墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(最后一天).

华盛顿--世界银行行长佐利克举行记者会(1345).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1245).

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策会议.

华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka、和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"(1830).

4月20日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(至4月22日).

华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(最后一日).

墨西哥--G20贸易部长会议(最后一日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表讲话(1230).

华盛顿--IMF中东及中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东和中亚地区经济展望举行新闻简会(1300).

华盛顿--IMF亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh就IMF亚太地区经济展望举行新闻简会(1415).

华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre主持新闻简会,主题为IMF拉丁美洲和加勒比地区:展望和挑战(1500).

华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席圆桌讨论,主题为"全球经济的窄道"(0915)

多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).

4月21日(六)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持新闻发布会(1730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(第二日).

华盛顿--非洲国家财长举行新闻简会(1500).

华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议(0430)

华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥参加摩根大通研讨论(0900)

4月22日(日)

华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(最后一日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.

4月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

4月24日(二)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)

布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),并举行记者会(1300)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐