《全球重要经济事件一览表》--4月17日-4月24日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月17日(二)
悉尼--澳洲央行公布4月3日货币政策会议记录(0130).
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月18日).
法兰克福--欧洲央行统计会议(第一天).央行总裁德拉吉致介绍词(1230),执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫主持晚宴(1800).
法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret在欧洲央行统计会议上发表演讲,题为"宏观审慎政策监督与统计领域的挑战"(1700).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就Government Pension Fund Global发表介绍声明.
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森出席欧洲改革中心和英国伦敦政经学院会议.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就"全球经济展望"报告举行记者简报会(1300).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)财政事务主管Carlo Cottarelli就财政监督报告举行简报会(1500).
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率决议(1300).
4月18日(三)
华盛顿--24国政府间组织(G24)第99届代表会议.(1300)
法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),无利率公布.
东京--日本央行副总裁西村清彦对地区企业领袖发表演讲并举行记者会.
斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会利率决定.(0730)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)将访问丹麦丹斯克银行,并发表有关最新回购利率决定的演讲(1500).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Marianne Nessen将主持新闻发布会(0900).
法兰克福--欧洲央行统计会议(最后一天).执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫发表总结演讲.(1100)
伦敦--英国央行公布4月4-5日货币政策会议的会议纪录.(0830)
利物浦--英国央行副总裁塔克在企业财务长协会(Association of Corporate Treasurers)年会上发表主旨讲话.(1125)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威生命科学大学(UMB)作讲座.(0815)
墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).
墨西哥巴亚尔塔--2012年拉美世界经济论坛(最后一日).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.(1430)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会.(1300)
华盛顿--IMF财政论坛:有关财政政策议程的圆桌讨论.(2015)
纽约--日本央行总裁白川方明发表题为"中央银行与良善社会"的晚宴演讲(2230).
纽约---印度央行副总裁Subir Gokarn出席美国印度商会圆桌会议.(0630)
4月19日(四)
华盛顿--20国集团(G20)代表和部长级会议(至4月20日).
墨西哥巴亚尔塔--G20贸易部长会议(至4月20日).
华盛顿--24国政府间集团(G24)第87次部长和地方长官会议.(2030)
华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长".(1830)
华盛顿--IMF总裁拉加德召开记者会.(1245)
华盛顿--世界银行行长佐利克召开记者会.(1345)
墨西哥巴亚尔塔--B20&G20反腐败会议(最后一天).
英国爱丁堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在爱丁堡大学发表演讲,题为"如何在不用纳税人负担的情况下化解债务危机,或者更进一步,彻底避免危机的发生?"(1700).
华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森在"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议上,参加主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"的小组讨论(1830).
华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁Barbro Wickman-Parak参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议.
4月20日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(至4月22日).
华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至4月22日)
华盛顿--IMF总裁拉加德就世界经济发表讲话(1230).
斯德哥尔摩--瑞典央行举行一般委员会会议.
多哈--2012年世界投资伦敦(至4月23日).
墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)贸易部长会议(最后一天).
华盛顿--G20代表和部长级会议(最后一天).
华盛顿--IMF中东与中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东与中亚地区经济展望举行新闻简布会(1300).
华盛顿--IMF亚太部门主管Anoop Singh就IMF亚太经济展望举行新闻简布会(1415).
华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre就IMF拉美与加勒比地区的经济展望与挑战举行新闻简布会.(1500)
华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森参加国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的研讨会(2245).
4月21日(六)
华盛顿--IMF总裁拉加德主持新闻发布会(1730).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(第二日).
华盛顿--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和德国央行总裁魏德曼举行记者会(1130)
4月22日(日)
华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(最后一日).
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.
4月23日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年3月统计公报和银行业统计月报.
布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威工艺学院协会(Norwegian Polytechnic Society)发表讲话.
纽约--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表题为"货币问题-欧洲的视角"的演讲(2000).
4月24日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天)
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.
马德里--西班牙央行副总Francisco Javier Ariztegui就金融业及新监管规定发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI