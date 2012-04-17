版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:21 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月17日-4月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月17日(二)

悉尼--澳洲央行公布4月3日货币政策会议记录(0130).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月18日).

法兰克福--欧洲央行统计会议(第一天).央行总裁德拉吉致介绍词(1230),执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫主持晚宴(1800).

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret在欧洲央行统计会议上发表演讲,题为"宏观审慎政策监督与统计领域的挑战"(1700).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就Government Pension Fund Global发表介绍声明.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森出席欧洲改革中心和英国伦敦政经学院会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就"全球经济展望"报告举行记者简报会(1300).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)财政事务主管Carlo Cottarelli就财政监督报告举行简报会(1500).

渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率决议(1300).

4月18日(三)

　华盛顿--24国政府间组织(G24)第99届代表会议.(1300)

法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700),无利率公布.

东京--日本央行副总裁西村清彦对地区企业领袖发表演讲并举行记者会.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会利率决定.(0730)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)将访问丹麦丹斯克银行,并发表有关最新回购利率决定的演讲(1500).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Marianne Nessen将主持新闻发布会(0900).

法兰克福--欧洲央行统计会议(最后一天).执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫发表总结演讲.(1100)

伦敦--英国央行公布4月4-5日货币政策会议的会议纪录.(0830)

利物浦--英国央行副总裁塔克在企业财务长协会(Association of Corporate Treasurers)年会上发表主旨讲话.(1125)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威生命科学大学(UMB)作讲座.(0815)

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).

墨西哥巴亚尔塔--2012年拉美世界经济论坛(最后一日).

　渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.(1430)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会.(1300)

华盛顿--IMF财政论坛:有关财政政策议程的圆桌讨论.(2015)

纽约--日本央行总裁白川方明发表题为"中央银行与良善社会"的晚宴演讲(2230).

纽约---印度央行副总裁Subir Gokarn出席美国印度商会圆桌会议.(0630)

4月19日(四)

华盛顿--20国集团(G20)代表和部长级会议(至4月20日).

墨西哥巴亚尔塔--G20贸易部长会议(至4月20日).

华盛顿--24国政府间集团(G24)第87次部长和地方长官会议.(2030)

华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长".(1830)

华盛顿--IMF总裁拉加德召开记者会.(1245)

华盛顿--世界银行行长佐利克召开记者会.(1345)

墨西哥巴亚尔塔--B20&G20反腐败会议(最后一天).

英国爱丁堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在爱丁堡大学发表演讲,题为"如何在不用纳税人负担的情况下化解债务危机,或者更进一步,彻底避免危机的发生?"(1700).

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森在"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议上,参加主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"的小组讨论(1830).

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁Barbro Wickman-Parak参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议.

4月20日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(至4月22日).

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至4月22日)

华盛顿--IMF总裁拉加德就世界经济发表讲话(1230).

斯德哥尔摩--瑞典央行举行一般委员会会议.

多哈--2012年世界投资伦敦(至4月23日).

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)贸易部长会议(最后一天).

华盛顿--G20代表和部长级会议(最后一天).

华盛顿--IMF中东与中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东与中亚地区经济展望举行新闻简布会(1300).

华盛顿--IMF亚太部门主管Anoop Singh就IMF亚太经济展望举行新闻简布会(1415).

华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre就IMF拉美与加勒比地区的经济展望与挑战举行新闻简布会.(1500)

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森参加国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的研讨会(2245).

4月21日(六)

华盛顿--IMF总裁拉加德主持新闻发布会(1730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(第二日).

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和德国央行总裁魏德曼举行记者会(1130)

4月22日(日)

华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(最后一日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.

4月23日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年3月统计公报和银行业统计月报.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威工艺学院协会(Norwegian Polytechnic Society)发表讲话.

纽约--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表题为"货币问题-欧洲的视角"的演讲(2000).

4月24日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

马德里--西班牙央行副总Francisco Javier Ariztegui就金融业及新监管规定发表演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐