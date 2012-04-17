版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 09:13 BJT

〔标题新闻〕美国证券交易委员会及商品期货交易委员会将于周三敲定互换交易商定义范围

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FGI5P]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐